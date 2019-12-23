Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmesinde İdlip ve Libya... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmesinde İdlip ve Libya...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmesinde İdlip ve Libya konuları ele alındı. Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:02 Kaynak: İHA
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