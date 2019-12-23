Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmesinde İdlip ve Libya... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmesinde İdlip ve Libya... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmesinde İdlip ve Libya...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmesinde İdlip ve Libya konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmesinde İdlip ve Libya..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmesinde İdlip ve Libya konuları ele alındı. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, İdlip, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:02 Kaynak: İHA
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