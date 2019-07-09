Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz Bakan Alan Duncan ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz Bakan Alan Duncan ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz Bakan Alan Duncan ile görüştü, System.String[]
Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Avrupa, Güncel
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Duncan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:42 Kaynak: AA
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