Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz Bakan Alan Duncan ile görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:42 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, İngiltere
Dışişleri Bakanlığının Avrupa
ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Duncan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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