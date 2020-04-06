Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü
18 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Raab ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson için geçmiş olsun dileklerini iletti.
Johnson, doktorunun tavsiyesi üzerine bu akşam testler için hastaneye kaldırılmıştı.
Ateş ve öksürük gibi belirtiler gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:12 Kaynak: AA
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