Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab'la bir araya geldi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile bir araya geldi.

Twitter hesabından Kıbrıs konulu gayriresmi 5+ Birleşmiş Milletler toplantısı kapsamında Raab'la bir araya geldiğini açıklayan Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk tarafının yeni çözüm vizyonuna tam destek verdiğimizi teyit ettik." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu paylaşımında ayrıca, "Tek gerçekçi çözüm yeni müzakerelerin iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yapılması." ifadelerine de yer verdi.