Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Hekim'le görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Hekim'le görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Hekim'le görüştü

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim'le görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Hekim'le görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim'le görüştü.

Çavuşoğlu, "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"nın açılışının ardından Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim ile bir araya geldi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'taki protestolarda acı bilanço: 250 kişi öldü
İstanbul'da yağış sonrası yoğun trafik! Irak'ta devam eden gösterilerin ardından Başbakan Abdulmehdi, istifa etmeyi kabul etti Yeliz Yeşilmen'in ilk kez metroya bindiği anlar sosyal medyada alay konusu oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 19:06:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Hekim'le görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]