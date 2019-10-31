Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Hekim'le görüştü
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim'le görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:50 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim'le görüştü.
Çavuşoğlu, "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"nın açılışının ardından Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim ile bir araya geldi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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