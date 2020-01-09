Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek' - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemde yaşanan zorlu süreçte Irak halkını yalnız bırakmayacaklarını belirterek, Türkiye'nin Irak ile dayanışmasını sürdüreceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemde yaşanan zorlu süreçte Irak halkını yalnız bırakmayacaklarını belirterek, Türkiye'nin Irak ile dayanışmasını sürdüreceğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile Bağdat'taki görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Halbusi'ye, Türkiye'nin Irak halkına olan sevgisini ve desteğini ilettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Bu zor günlerinde Iraklı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:52 Kaynak: AA
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