Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani ile bir araya geldi -... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani ile bir araya geldi -... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani ile bir araya geldi -...

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani ile bir araya geldi -...

Irak Bölgesel Yönetimi, Mevlüt Çavuşoğlu, Mesut Barzani, Münih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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