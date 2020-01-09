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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Irak yalnız değildir.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Irak yalnız değildir.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:20 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Irak yalnız değildir. Irak ile zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız"
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