Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran'a gidecek
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-21 Haziran tarihlerinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in davetine icabetle İran'ın İsfahan şehrine bir çalışma ziyaretinde bulunacak.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:16 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, 20-21 Haziran tarihlerinde İran
Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in davetine icabetle İran'ın İsfahan şehrine bir çalışma ziyaretinde bulunacak. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mevlüt Çavuşoğlu, 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in davetine icabetle İran'ın İsfahan şehrine bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
(İHA)
İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı
Son Dakika! Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz
AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Saadet Partili kardeşlerimden özür diliyorum
Donald Trump açıkladı: Patrick Shanahan bakanlıktan vazgeçti