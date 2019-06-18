Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran'a gidecek
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran'a gidecek

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-21 Haziran tarihlerinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in davetine icabetle İran'ın İsfahan şehrine bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran'a gidecek, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-21 Haziran tarihlerinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in davetine icabetle İran'ın İsfahan şehrine bir çalışma ziyaretinde bulunacak. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mevlüt Çavuşoğlu, 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in davetine icabetle İran'ın İsfahan şehrine bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:16 Kaynak: İHA
İran, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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