Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü

44 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Zarif, görüşmelerinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:30 Kaynak: AA
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