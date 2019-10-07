Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:30 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Zarif, görüşmelerinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.
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