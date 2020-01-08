Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü. - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:49 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü. - ANKARA
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