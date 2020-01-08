Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü. - ANKARA

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Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump, İran saldırısıyla ilgili açıklama yapacak