Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İranlı komutan) Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur"

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ABD ve İran arasındaki gerginlik 41 yıl öncesine dayanıyor! Her şey büyükelçilik baskınıyla başladı