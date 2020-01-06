Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İranlı komutan) Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İranlı komutan) Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İranlı komutan) Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İranlı komutan) Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İranlı komutan) Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur"

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:10 Kaynak: AA
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