Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile yeni tip koronavirüs salgını ve deprem... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile yeni tip koronavirüs salgını ve deprem...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile yeni tip koronavirüs salgını ve deprem konularını görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:10 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile yeni tip koronavirüs salgını ve deprem konularını görüştü.
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