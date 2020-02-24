Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile yeni tip koronavirüs salgını ve deprem... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile yeni tip koronavirüs salgını ve deprem... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile yeni tip koronavirüs salgını ve deprem...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile yeni tip koronavirüs salgını ve deprem konularını görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile yeni tip koronavirüs salgını ve deprem..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile yeni tip koronavirüs salgını ve deprem konularını görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:10 Kaynak: AA
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