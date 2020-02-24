Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile yeni tip koronavirüs salgını ve deprem... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile yeni tip koronavirüs salgını ve deprem konularını görüştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi