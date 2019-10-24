Son Dakika Haberleri: - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi

38 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldiBAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi

BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Bakü temasları kapsamında Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Saifuddin Bin Abdullah ve Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile ikili temaslarda bulunacak.

25 ve 26 Ekim tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek NAM Liderler zirvesi öncesi toplantının nihai senedinin hazırlanması için 23 ve 24 Ekim tarihleri arasında Dışişleri Bakanları toplantısı düzenleniyor.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, İran, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harita ile Rusya mutabakatının ayrıntılarını aktardı
Chicago'da öğretmenlerin grevi devam ediyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketini onayladı Rusya'dan tepki çekecek hareket! Rusya Savunma Bakanı, teröristbaşı Mazlum Kobani ile canlı bağlantı kurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 09:52:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]