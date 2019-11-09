Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:30 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Antalya'da bulunan İranlı mevkidaşı Zarif ile ikili görüştü.
Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: İki yüzlülük yapıyorlar Bakan Varank'tan İmamoğlu'nun temel atmama törenine tepki: Kimlere peşkeş çekiyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum