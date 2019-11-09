Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Antalya'da bulunan İranlı mevkidaşı Zarif ile ikili görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:30 Kaynak: AA
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