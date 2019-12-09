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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:32 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı vesilesiyle İstanbul'da bulunan İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü.
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