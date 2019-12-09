Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı vesilesiyle İstanbul'da bulunan İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Asya, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:32 Kaynak: AA
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