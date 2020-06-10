Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İşgalci güç (İsrail) kırmızı çizgiyi geçerse, (İslam ülkeleri olarak)...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İşgalci güç (İsrail) kırmızı çizgiyi geçerse, (İslam ülkeleri olarak) bunun sonuçları olacağını göstermeliyiz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İşgalci güç (İsrail) kırmızı çizgiyi geçerse, (İslam ülkeleri olarak) bunun sonuçları olacağını göstermeliyiz"
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 05:41 Kaynak: AA
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