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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısına katıldı

32 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Toplantısı açılış töreninde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Toplantısı açılış töreninde konuştu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısına katıldı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:02 Kaynak: AA
İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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