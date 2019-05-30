Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısına katıldı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Toplantısı açılış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:02 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Toplantısı açılış töreninde konuştu.
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