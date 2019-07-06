Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İslam karşıtlığı, bugün bir modadır.
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İslam karşıtlığı, bugün bir modadır.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:35 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İslam karşıtlığı, bugün bir modadır. İslam karşıtlığının sebeplerine baktığımız zaman esasen bunu savunanların, ortaya inandırıcı ve tatmin edici bir argüman koyamadığını görüyoruz"
-"Esasen popülizmden kaynaklandığını düşünüyoruz. Maalesef bugün popülizmden beslenen siyasi partilerin hatta siyasetçilerinin ve medyanın İslam düşmanlığını ve göçmen düşmanlığını körüklediğini görüyoruz. Bu sadece birkaç yıldır yaşadığımız olaylarla değerlendirilemez"
KONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nda konuştu.
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