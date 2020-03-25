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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştüm, bizden maske talep ettiler."
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştüm, bizden maske talep ettiler.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştüm, bizden maske talep ettiler." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:38 Kaynak: İHA
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