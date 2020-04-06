Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Eski Dışişleri Bakanı ve NATO Eski Genel Sekreteri Javier... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Eski Dışişleri Bakanı ve NATO Eski Genel Sekreteri Javier...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Eski Dışişleri Bakanı ve NATO Eski Genel Sekreteri Javier Solana ile koronaya yakalanması sebebiyle görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Eski Dışişleri Bakanı ve NATO Eski Genel Sekreteri Javier Solana ile koronaya yakalanması sebebiyle görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:08 Kaynak: İHA
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