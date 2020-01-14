Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı ile telefonda görüştü
18 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Gonzalez Laya'yı yeni görevinden dolayı tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:56 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Gonzalez Laya'yı yeni görevinden dolayı tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Gonzalez Laya ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, görüşmede, İspanya'daki koalisyon hükümetinde dışişleri bakanı olarak görevlendirilen avukat Gonzalez Laya'yı bu görevinden dolayı kutladı.
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