Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İsrail 'in Filistin topraklarını ilhak planı) Ortadoğu'da kalıcı bir barış için tüm umutları yok edecektir"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı