Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile ortak basın açıklamasında konuştu: (2) - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile ortak basın açıklamasında konuştu: (2)

25.05.2022 13:18
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile ortak basın açıklamasında konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmini ve ekonomik iş birliğini artırmaya kararlı olduklarını, bundan her iki ülkenin de fayda sağlayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmini ve ekonomik iş birliğini artırmaya kararlı olduklarını, bundan her iki ülkenin de fayda sağlayacağını söyledi.

Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Batı Kudüs'te gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında konuştu.

Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkilere değinen Çavuş, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 8 milyar doları aştığını belirtti.

Bu yılın ilk çeyreğinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin ümit vadedici olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "İhracatımızda da bir rekor var, nisan sonu itibarıyla Türkiye'den İsrail'e yapılan 1,8 milyar dolarlık bir ihracat var. Dolayısıyla bizler ticaret hacmini ve ekonomik iş birliğini artırmaya kararlıyız. Bunlar her iki tarafa da fayda sağlayacaktır." dedi.

Bakan Çavuşuğlu, Ankara ile Tel Aviv arasındaki yenilenmiş siyasi diyalog ve teknik temasların iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da artıracağına inandıklarını ifade etti.

Daha fazla İsrailli turistin Türkiye'nin farklı şehirlerine gelmesini beklediklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Tabii ki İsrailliler İstanbul'u çok seviyorlar, benim de memleketim Antalya'ya geliyorlar ama eminim Karadeniz'deki şehirleri ve Türkiye'nin her yerini ziyaret etmeyi isterler, biz de buna yardımcı olmak isteriz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, aynı zamanda temiz enerji, yüksek teknoloji, tarımsal ürünler gibi diğer alanlarda da birçok fırsatın mevcut olduğuna işaret etti.

İsrailli mevkidaşı Lapid ile Filistin-İsrail meselesini de görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, "Biz şuna inanıyoruz, Birleşmiş Milletler parametreleri içerisinde iki devletli bir çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz. ve bizim gerçekten görmek istediğimiz şey zaten bu, kalıcı bir barışın Orta Doğu'da sağlanması." dedi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kutsallığı ile ilgili hassasiyetlerini Lapid ile paylaştıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Biz aramızdaki bağların normalleşmesinin bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulmasında olumlu bir etkiye sahip olacağına da inanıyoruz. Her zaman olduğu gibi Türkiye olarak bizler her zaman yapıcı bir rol oynadık. Şimdi de Türkiye diyaloga yönelik çabalara katkıda bulunmaya, sorumluluk almaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu: (2) İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu: (2) İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu: (1) İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu: (1)
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile ortak basın açıklamasında konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile ortak basın açıklamasında konuştu: (2) - Son Dakika
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