Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

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