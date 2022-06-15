Bakan Çavuşoğlu, Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1)

15.06.2022 20:01

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'ye gönderilen belgelerin Ankara'nın beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'ye gönderilen belgelerin Ankara'nın beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ne zamana kadar karşı çıkmaya devam edeceğine ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, bunun söz konusu iki ülkenin Türkiye'ye vereceği cevaba bağlı olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu konudaki beklentileri ve endişelerini hem NATO'ya hem de İsveç ve Finlandiya'ya net ve yazılı şekilde ilettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını en güçlü şekilde destekleyen ülkelerden biri olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Şimdi bu iki ülke bizim bu beklentilerimizi nasıl karşılayacak, ne zaman karşılayacak, bu konuda bir mutabakata varmamız lazım." dedi.

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve NATO Genel Sekterliğinin de devrede olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün, kendisinin de dün Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptığını anımsattı.

NATO'dan Türkiye'ye ortak bir uzlaşı belgesi gönderildiğini, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un danışmanının da Ankara'ya belge ilettiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bize gönderilen bu belgelerin beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak olduğunu hem NATO'ya hem de bu ülkelere söyledik. Şimdi bunlara karşı bunları derleyip, toplayıp kendi cevabımızı göndereceğiz. Eğer bir müzakere zemini olacaksa bizim gönderdiğimiz belge üzerinden olması gerektiğini dün de bugün de Genel Sekreter'e de (Stoltenberg) söyledik.

Ne zaman sorusunu cevaplamak doğru olmaz. Çünkü bu ülkeler, ne zaman ve nasıl endişelerimizi karşılayacaklar. Top şu anda onların tarafında. Onlardan da ayrıca bir mektup değil de yazılı şekilde cevapları beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim."

(Sürecek)

Bakan Çavuşoğlu, Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Bakan Çavuşoğlu, Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Bakan Çavuşoğlu, Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Bakan Çavuşoğlu, Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Bakan Çavuşoğlu, Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Bakan Çavuşoğlu, Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Bakan Çavuşoğlu, Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Bakan Çavuşoğlu, Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Bakan Çavuşoğlu, Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1)

YORUMLAR
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Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'ye gönderdikleri belgelerin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu kendilerine ve... Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'ye gönderdikleri belgelerin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu kendilerine ve...
Kaynak: AA

Finlandiya, Türkiye, Norveç, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

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