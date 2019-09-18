Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşıyla görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşıyla görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile İsveçli mevkidaşı Linde telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, İsveç'te Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Linde'yi tebrik etti.

İsveç'te "ailesine vakit ayıramadığı için" Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Margot Wallström'ün yerine Ticaret Bakanı Ann Linde getirilmişti.

Ticaret Bakanıyken 2017'de gittiği İran'da başörtüsü taktığı ve görüşmelere başörtüsü ile girdiği için aşırı sağcıların hedefi olan Linde, eleştirilere karşı, ev sahibi ülkenin hassasiyetlerine saygı duyulması gerektiğini dile getirmişti.

Linde, 2008'de İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir panelde, "Barış için en önemli ön koşul, İsrail'in Filistin topraklarını işgaline son vermesi." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Linde, 2011'de de İsveç Filistin Derneği tarafından "Yılın Filistin dostu" ödülüne layık görülmüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:08 Kaynak: AA
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