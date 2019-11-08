Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsviçre'de temaslarda bulundu
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsviçre'de temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsviçre'de temaslarda bulundu

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde düzenlenen Batı Balkanlar Stratejik Diyaloğu Liderler Zirvesi'ne katılarak ikili temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsviçre'de temaslarda bulundu, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde düzenlenen Batı Balkanlar Stratejik Diyaloğu Liderler Zirvesi'ne katılarak ikili temaslarda bulundu.

Bu sabah yapılan toplatının ardından Bakan Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetici Başkanı Klaus Schwab ile görüştü.

Çavuşoğlu, daha sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. İki bakanın ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile de bir araya gelen Çavuşoğlu aynı zamanda Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Zoran Pazin ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün akşam WEF'in düzenlediği resmi akşam yemeğine katılmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu, hakkındaki "lobi" iddialarına cevap verdi: Gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulunmamaktadır
'Kıran-5' operasyonu, 179 timin katılımıyla başladı Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 23:26:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsviçre'de temaslarda bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]