Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü. - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
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