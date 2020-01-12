Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü. - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü. - ANKARA
Son Dakika Son dakika: Devlet Bahçeli: Emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır CHP, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için teklif sundu Akşener son anket sonucunu paylaştı: Yüzde 64, parlamenter sisteme dönmek istiyor Ukrayna füzeyle vurulan uçak için İran'a süre verdi