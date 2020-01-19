Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Maio ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Maio ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Maio ile görüştü

15 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio tokalaşması ve sohbeti Çavuşoğlu-Di Maio görüşmesinden görüntüler BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio tokalaşması ve sohbeti

Çavuşoğlu-Di Maio görüşmesinden görüntüler BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Maio ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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