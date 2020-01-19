Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Maio ile görüştü - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Maio ile görüştü
15 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio tokalaşması ve sohbeti Çavuşoğlu-Di Maio görüşmesinden görüntüler BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:36 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio tokalaşması ve sohbeti
Çavuşoğlu-Di Maio görüşmesinden görüntüler BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
Son Dakika Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi: Bu beyhude çabalar bir sonuç vermeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Korgeneral Metin İyidil'in tahliye edilme kararına tepki gösterdi İstanbul'da hafta içi kar bekleniyor Bursa'da intihara kalkışan adamı, vatandaşlar gülerek izledi