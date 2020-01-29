Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:10 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
(İHA)
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