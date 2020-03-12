Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile can kayıplarına yol açan... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile can kayıplarına yol açan...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile can kayıplarına yol açan korona virüsle ilgili destek ve dayanışma konusunda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:30 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile can kayıplarına yol açan korona virüsle ilgili destek ve dayanışma konusunda görüştü. - ANKARA
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