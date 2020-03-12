Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile can kayıplarına yol açan... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile can kayıplarına yol açan... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile can kayıplarına yol açan...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile can kayıplarına yol açan korona virüsle ilgili destek ve dayanışma konusunda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile can kayıplarına yol açan..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile can kayıplarına yol açan korona virüsle ilgili destek ve dayanışma konusunda görüştü. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:30 Kaynak: İHA
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