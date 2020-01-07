Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile görüştü - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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