Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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