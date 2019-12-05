Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü

6 saat önce

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması Görüşmeden detaylar ROMA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması

Görüşmeden detaylar ROMA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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