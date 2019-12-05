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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü
6 saat önce
İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması Görüşmeden detaylar ROMA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:22 Kaynak: AA
İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması
Görüşmeden detaylar ROMA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
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