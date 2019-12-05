Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü

Görüşmeden detaylar ROMA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nu karşılaması

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