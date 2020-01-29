Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Di Maio'nun telefonda görüşmesinde, Libya ve Doğu Akdeniz konuları ele alındı.