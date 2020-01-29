Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla telefonda görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Di Maio'nun telefonda görüşmesinde, Libya ve Doğu Akdeniz konuları ele alındı.

Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:04 Kaynak: AA
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