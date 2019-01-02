Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Çarşamba...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Çarşamba Konferansları'nda konuştuANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Çarşamba Konferansları'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:54 Kaynak: İHA
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