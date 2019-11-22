Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile Japonya'nın Nagoya kentinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile Japonya'nın Nagoya kentinde bir araya geldi.

Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere bulunduğu Nagoya'da Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü.

Motegi, Çavuşoğlu'nu ülkesinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu, gençliğinde Türkiye'yi birçok kez ziyaret ettiğini kaydetti.

"Japonya, stratejik ortağı ve bölgenin büyük ülkesi Türkiye ile ilişkilere çok önem veriyor." diyen Motegi, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yapacağı görüşmede ikili ve bölgesel konuları ele alacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu da çok sevdiği ve ikili ilişkilere önem verdiği Japonya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni görevi dolayısıyla Motegi'ye başarılar diledi.

Türkiye-Japonya ilişkilerini mevkidaşı Motegi ile çalışarak daha ileri seviyeye taşıyacaklarının altını çizen Çavuşoğlu, mevkidaşını Türkiye'ye davet etti.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Liderlerimizin güçlü iradeleri temelinde ilişkilerimiz gelişiyor. Stratejik ilişkilerimizi daha da güçlendirecek Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını en kısa zamanda sonuçlandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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