Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kamerunlu mevkidaşı ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kamerunlu mevkidaşı ile telefonda görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kamerunlu mevkidaşı ile telefonda görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kamerunlu mevkidaşı ile telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Kamerunlu mevkidaşı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkilinin ele aldığı konulara ilişkin bilgi verilmedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Kamerun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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