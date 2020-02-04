Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kamerunlu mevkidaşı ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kamerunlu mevkidaşı ile telefonda görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:00 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Kamerunlu mevkidaşı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkilinin ele aldığı konulara ilişkin bilgi verilmedi.
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