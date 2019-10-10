Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile görüştü.
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile görüştü.

48 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile görüştü., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile görüştü. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:39 Kaynak: İHA
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