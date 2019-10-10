Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile görüştü.
48 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:39 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile görüştü. - ANKARA
Trump, Dışişleri Bakanı'na Reza Zarrab'ın serbest bırakılması için baskı yapmış Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz Erdoğan'dan "Yanındayız" diyen Özdil ve Dündar'a yanıt: Çok mutlu olurum Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye desteğini açıkladı