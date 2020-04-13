Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:35 Kaynak: İHA
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