Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne'a İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Kanada vatandaşları için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne'a İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Kanada vatandaşları için başsağlığı diledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede Champagne'e, İran'da düşen Ukrayna uçağındaki Kanada vatandaşları için taziyelerini iletti.

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında bulunan 63'ü Kanada vatandaşı olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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