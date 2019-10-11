Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kara propagandayı biz daha önce de gördük. Zeytindalı Harekatı zamanında yine YPG/ PKK'lılar tarafından başlatılan kara propagandanın işe yaramadığını gördük. Aynı şekilde, Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'a karşı mücadele ederken de DEAŞ'lıların bu kara propagandasını gördük. Siviller konusunda, insani konularda sanırım dünyada kimse Türkiye'ye ders veremez."