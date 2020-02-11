Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ'da resmi temaslarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ'da resmi temaslarda bulundu - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ'da resmi temaslarda bulundu

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da resmi temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ'da resmi temaslarda bulundu, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da resmi temaslarda bulundu.

Çavuşoğlu, Karadağ'a gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci gününde, "Villa Gorica" hükümet konağında, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Meclis Başkanı İvan Brajovic, Başbakan Dusko Markovic ve Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerin ardından Çavuşoğlu ile Darmanovic, "Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sağlanması Anlaşması" ile "Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Fertlerinin Gelir Getirici İşlerde Çalışmaları Hakkında Anlaşma" imzaladı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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