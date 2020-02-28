Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'a gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'a gidiyor - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'a gidiyor

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Taliban arasında varılan anlaşmanın 29 Şubat'ta Doha'da düzenlenecek imza törenine katılmak üzere Katar'a gidecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'a gidiyor, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Taliban arasında varılan anlaşmanın 29 Şubat'ta Doha'da düzenlenecek imza törenine katılmak üzere Katar'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Katar Devleti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim El Thani'nin davetine icabetle, Afganistan'da barışın tesisine yönelik çabalar bağlamında ABD ile Taliban arasında varılan anlaşmanın 29 Şubat 2020 tarihinde Doha'da düzenlenecek imza törenine katılmak ve bu vesileyle bazı mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret edecektir" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Doha, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus ve ABD Genelkurmay Başkanları telefonda İdlib konusunu görüştü
Fransa, İdlib'deki saldırı nedeniyle Esed rejimi ve Rusya'yı kınadı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'ye acil olarak Suriye'de istihbarat ve ekipman desteği vermenin yollarını arıyoruz

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 06:32:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'a gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]