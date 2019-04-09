Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al-Thani ile Ortak Basın...
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Ankara - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al-Thani ile ortak basın toplantısı düzenledi(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:04 Kaynak: DHA
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