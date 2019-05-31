Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:58 Kaynak: AA
, Katar
Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile görüştü. Suudi Arabistan
'ın ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı
(İİT) 14. İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Mekke
'de bulunan Çavuşoğlu, Al Sani tarafından kabul edildi.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Twitter
'dan yaptığı paylaşımda, ?"Türkiye-Katar Ekonomik ve Teknik Ortak Komisyonu 7. Toplantısı'na ev sahipliği yapmaya hazırız. Karşılıklı yatırımlar yükselişte.?" değerlendirmesini yaptı.
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