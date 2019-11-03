Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da
Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı hazırlıkları kapsamında, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı hazırlıkları kapsamında, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:16 Kaynak: DHA
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