Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Asya ziyaretinin ardından Katar'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Asya ziyaretleri kapsamında gittiği Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın ardından Katar'a geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Katar- Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere dost ve kardeş Katar'dayız" dedi. - DOHA