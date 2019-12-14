Dışişleri bakanı çavuşoğlu, katar'da 19. doha forumu'na katıldı - Son Dakika

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Dışişleri bakanı çavuşoğlu, katar'da 19. doha forumu'na katıldı
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da 19. Doha Forumu'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:10 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da 19. Doha Forumu'na katıldı
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