Dışişleri bakanı çavuşoğlu, katar'da 19. doha forumu'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri bakanı çavuşoğlu, katar'da 19. doha forumu'na katıldı - Son Dakika

Dışişleri bakanı çavuşoğlu, katar'da 19. doha forumu'na katıldı

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da 19. Doha Forumu'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da 19. Doha Forumu'na katıldı

Dışişleri bakanı çavuşoğlu, katar'da 19. doha forumu'na katıldı

Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Doha, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:10 Kaynak: DHA
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