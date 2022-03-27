Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmelerine devam etti - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmelerine devam etti

27.03.2022 06:48

? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da düzenlenen Doha Forumu'na katılmak için bulunduğu Doha'da üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da düzenlenen Doha Forumu'na katılmak için bulunduğu Doha'da üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı Vakfı eski Başkanı Büyükelçi Wolfgang Ischinger, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve ABD eski Dışişleri Bakanı ve İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmelerine devam etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmelerine devam etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmelerine devam etti

YORUMLAR
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Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçi, Münih, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmelerine devam etti - Son Dakika


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